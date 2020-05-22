شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يطالب الاتحاد الأوروبى باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم وحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبى فى فلسطين قرارات القيادة الفلسطينية. وأوضح عريقات - فى بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنه ناقش قرارات القيادة الفلسطينية التى أعلنها الرئيس محمود عباس فى اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، وطالب دول الاتحاد الأوروبى باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم. وأشار إلى أنه تم التأكيد على التمسك بالقانون الدولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين على حدود 1967، موجها شكره للاتحاد الأوروبى على مواقفه المعلنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عريقات يطالب الاتحاد الأوروبى باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم وحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.