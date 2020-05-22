شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 7918 شخصا فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 7918 شخصا، و582 حالة وفاة.
وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إنه تم تسجيل 190 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 4256 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7 صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.
وكان عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى قرر تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى نهاية مايو الجاري.
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