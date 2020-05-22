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السودان يعلن تعليق صلاة عيد الفطر فى كل المساجد والساحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد، حفظا للنفس جراء انتشار فيروس .

ووجه نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، فى بيان اليوم الجمعة، جميع المسلمين إلى إقامة صلاة العيد بالمنازل، مناشدا المشايخ والفقهاء والعلماء ورجال الدين الدعاء فى العيد لرفع البلاء.

وهنأ نصر الدين الأمة الإسلامية عامة والسودانية خاصة بحلول عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يستطلع مجمع الفقه الإسلامى السودانى غدا هلال شهر شوال لعام ١٤٤١ هجرية.

 

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