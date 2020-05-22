المغرب.. توقيف رئيس تحرير صحيفة مستقلة

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

- سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" معروف بانتقاده للسلطات

- زوجة الموقوف تقول إنها تجهل أسباب التوقيف، وفق إعلام محلي

اعتقلت السلطات المغربية، مساء الجمعة، الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة.

وأعلن الخبر مدير نشر الصحيفة، يونس مسكين، في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال مسكين: تم "توقيف الزميل سليمان الريسوني قبل قليل من بيته في مدينة الدار البيضاء من طرف عناصر (أمنية) بلباس مدني".

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من جانبه، أفاد موقع "الجريدة 24" المحلي بأن توقيف الريسوني جاء بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش (غرب) يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي".

غير أن "موقع اليوم 24" المحلي نقل عن أفراد من عائلة الريسوني قولهم إن "عناصر أمن جاءت إلى مقر سكن الزميل سليمان الريسوني، وعملت على توقيفه، حيث أخذوه معهم على متن سيارة رباعية الدفع".

وأضاف الموقع ذاته أن زوجة الريسوني أكدت أنه "لم يتوصل بأي استدعاء، وأنها تجهل سبب التوقيف".

ويعتبر سليمان الريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم النارية المنتقدة للسلطة في البلاد.

وحتى الساعة 21:00 (ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب من السلطات المغربية حول التوقيف وملابساته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.