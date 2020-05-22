بغداد تنفي منح ترخيص لمنظمة تدافع عن المثليين

بغداد / علي جواد / الخليج 365

نفت الحكومة العراقية، الجمعة، منح منظمة "عراق كوير" المدافعة عن المثليين، رخصة للعمل في البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم إعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويأتي النفي إثر تداول منصات التواصل الاجتماعي، معلومات عن موافقة مسبقة من الحكومة لمنظمة "عراق كوير"، المدافعة عن المثليين للعمل في البلاد.

وقال مجيد، إن "دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنفي تسجيل منظمة عراق كوير، المدافعة عن حقوق المثليين، أو السماح لها بالعمل داخل العراق".

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وأضاف أن الدائرة تعمل وفق قانون المنظمات غير الحكومية، وهي "ملتزمة برفض تسجيل أية منظمة تتعارض أهدافها ونظامها الداخلي مع القانون العام وأخلاقيات وتقاليد المجتمع العراقي".

و"عراق كوير"، منظمة عراقية مختصة بحقوق الإنسان لمجتمع الميم (أو المجتمع المثلي)، تأسست عام 2015 عبر فريق متنوع من ناشطين وناشطات شباب، وتقول إن هدفها رفع الوعي والدفاع عن مجتمع الميم بالبلاد.

والأربعاء الماضي، أقدم مسلحون على قتل شخص بأسلحة كاتمة في مدينة الصدر ببغداد، تاركين إلى جانب جثته "رسالة تنبيه" قد تكون مقدمة لعمليات اغتيال تطول مثليي الجنس في العراق.

ويأتي الحادث بعد أيام من رفع بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، علم المثليين فوق مقرها ليوم واحد، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المثليين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العراق.

وأثار رفع العلم ردود فعل غاضبة واسعة من أحزاب سياسية عراقية، معتبرة أن هذا الأمر يتعارض مع تقاليد المجتمع المحافظ للبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.