إسرائيل تعتدي على مصلين فلسطينيين قرب المسجد الأقصى

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، على عشرات الفلسطينيين بالضرب، أثناء اعتزامهم أداء صلاتي العشاء والتروايح أمام أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن محيط منطقة باب الأسباط، ومنعتهم من أداء الصلاة.

وأشار المركز إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان، فيما لم يتسن معرفة عدد المعتقلين.

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والثلاثاء الماضي، منعت الشرطة الإسرائيلية أيضا، فلسطينيين من الصلاة قرب المسجد الأقصى، تزامنا مع ليلة القدر.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، تم إغلاق المسجد الأقصى كاملا أمام المصلين، تحسبا لتفشي فيروس كورونا، ولا يسمح سوى للحراس وموظفي الأوقاف بالدخول.

وتعد هذه أطول مدة يغلق فيها المسجد الأقصى، حيث أغلق قبل ذلك ليوم واحد، بعد إحراقه عام 1969، على يد شخص أسترالي.

ثم أغلقته الشرطة الإسرائيلية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة الماضية، بداعي تنفيذ عمليات طعن وإطلاق نار قرب بواباته، ولكن هذا الإغلاق كان مؤقتا لساعات أو يومين على الأكثر.

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