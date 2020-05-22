غريفيث يناقش مع الحوثيين الوضع الإنساني والحل الشامل باليمن

إسطنبول/ الخليج 365

ناقش المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الجمعة، مع وفد من جماعة الحوثي، الوضع الإنساني وترتيبات الحل الشامل لأزمة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أن غريفيت ناقش الوضعين السياسي والإنساني في اليمن مع وفد الحوثي، عبر تقنية الفيديو.

وأضافت الوكالة، أن "النقاش بين الجانبين تناول أيضا الجوانب المتصلة بملف الأسرى، والمعتقلين، ومطار صنعاء الدولي، والموانئ والمرتبات".

وأردف: "اللقاء استعرض الرؤى المتعلقة بوقف إطلاق النار، إضافة الى الترتيبات والتهيئة لمشاورات الحل السياسي الشامل، وكذا جهود مكافحة وباء كورونا".

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والخميس، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، التحالف العربي "للتحول من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية السلام، والانخراط في مفاوضات سلام حقيقية".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من جانب التحالف لغاية مساء الجمعة، على دعوة المشاط إلى التفاوض.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.