كورونا.. 4 وفيات في المغرب وموريتانيا وسلطنة عمان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجل المغرب حالة وموريتانيا حالة واحدة أيضا.

وقالت وزارة الصحة العمانية، إنه تم تسجيل 424 إصابة جديدة وحالتي وفاة.

وأضافت في بيان، أنه بذلك بلغ إجمالي الإصابات 6 آلاف و794، بينها 34 وفاة، و1821 حالة تعاف.

وفي المغرب، قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 121 إصابة جدية وحالة وفاة واحدة، و97 حالة تعاف.

وأضاف أنه بذلك ارتفع اجمالي المصابين إلى 7 آلاف و332 بينها 197 وفاة، و4 آلاف 377 حالة تعاف.

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، تسجيل 27 إصابة جديدة، بالإضافة إلى حالة وفاة.

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وأضاف أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 200، بينها 6 وفيات و6 حالات شفاء.

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن (حكومية)، عبر حسابها بـ"تويتر"، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، دون تسجيل وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المعلنة بكافة أنحاء البلاد 209 حالة بينها 33 حالة وفاة، و6 حالات تعافي.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و263 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 337 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و126 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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