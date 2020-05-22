بارزاني: ديون إقليم كردستان بالعراق تبلغ 27 مليار دولار

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني:

- أوضاع الإقليم الاقتصادية الصعبة سببها الاعتماد الخاطئ على إيرادات النفط

- الجزء الأكبر من الديون سببه الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها الميزانية الخاصة بالإقليم

- الإقليم يواجه أوضاعا اقتصادية عصيبة نتيجة الآثار السلبية لتفشي كورونا وتراجع أسعار النفط

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الجمعة، أن ديون الإقليم بلغت 27 مليار دولار.

وأفاد بارزاني، في خطاب متلفز، بأن "أوضاع الإقليم الاقتصادية الصعبة سببها الاعتماد الخاطئ على إيرادات النفط".

وأردف: "ديون حكومة إقليم كردستان تبلغ 27 مليار دولار، الجزء الأكبر منها سببه الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها الميزانية الخاصة بالإقليم".

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وتابع: "الإقليم يواجه أوضاعا اقتصادية عصيبة نتيجة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالميا".

وأكد أن حكومة الإقليم بذلت جهودا لحسم المشاكل مع بغداد، وعملت على تحرير الاقتصاد من الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر دخل وحيد.

كما حذر بارزاني، من مواجهة الإقليم لمشاكل اقتصادية مستقبلا، جراء اعتماده على الموارد المالية القادمة من الحكومة الاتحادية شهريا.

والأسبوع الماضي، أعلن إقليم كردستان في شمال العراق، استعداده لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية مقابل صرف بغداد لرواتب موظفي الإقليم.

يُذكر أن اقتصاد الإقليم يعتمد على الميزانية القادمة من الحكومة الاتحادية، إضافةً إلى إيرادات تصدير النفط، الذي أدى تراجع أسعاره إلى تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية بالإقليم.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل خلافات متعددة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ومن بينها كيفية إدارة الثروة النفطية، حيث يقوم الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل منذ 2013 وسط معارضة بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.