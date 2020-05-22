كورونا.. 16 وفاة بالسودان و11 في مصر

الخرطوم - القاهرة / الخليج 365

أعلن السودان، الجمعة، تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما سجلت مصر 11 حالة.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها سجلت 235 إصابة، و16 وفاة، إضافة إلى شفاء 63 مريضا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و378، بينها 137 وفاة، فيما تعافت 372 حالة.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 783 إصابة، و11 وفاة، إضافة إلى 157 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و786، منها 707 وفيات، إضافة إلى شفاء 4 آلاف و374 مريضا.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و263 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 337 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و126 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.