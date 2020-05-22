العفو الدولية تطالب إسرائيل برفع قيود السفر عن موظف فلسطيني

أنقرة/ الخليج 365

منظمة العفو الدولية:

- الناشط ليث أبو زياد يعيش في الضفة الغربية المحتلة

- منذ أكتوبر 2019 تمنع إسرائيل سفره "لأسباب أمنية" لم تكشف عنها

طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الإسرائيلية برفع قيود السفر عن موظفها الفلسطيني ليث أبو زياد.

وأفادت المنظمة في بيان، بأنّها أطلقت حملة من أجل رفع قيود السفر المفروضة على الناشط أبو زياد.

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وأضاف البيان أن "أبو زياد يعيش في الضفة الغربية المحتلة، ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يمنع المسؤولون الإسرائيليون سفره لأسباب أمنية لم يكشف عنها".

وشدد أن "أمّ ليث أصيبت بالسرطان في 2019 العام الذي أخذ منه حق السفر؛ غير أن ليث لم يتمكن من الوقوف إلى جانب أمه خلال فترة علاجها بسبب منعه من السفر، وللأسف توفيت أمه لاحقا".

كما أفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإسرائيلية زادت بشكل كبير سياسات الترهيب تجاه منظمات المجتمع المدني العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في السنوات الأخيرة.

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