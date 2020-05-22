مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وسط الضفة

أيسر العيس/الخليج 365

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، مساء الجمعة، جرّاء اعتداء مستوطنين يهود عليهم، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الشاب قصي ذياب التميمي (23 عاما)، من قرية دير نظام، غربي رام الله، إنه تعرض للضرب على يد مستوطنين بينما كان يتواجد قرب نبع مياه في قريته.

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وأضاف التميمي لـ"الخليج 365" أنه أصيب بجروح في رأسه، مما تتطلب نقله للعلاج في أحد المشافي، فيما أصيب آخرون بجروح طفيفة، لم يحدد عددهم.

ويشتكي أهالي قرية دير نظام غربي رام الله، من تكرر اعتداءات مستوطني "حلاميش"، المقامة على أراضي القرية.

كما يتعرض سكان الضفة الغربية، لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بحسب المسؤولين الفلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.