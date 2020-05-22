"يونيسف" تحذر من انقطاع تطعيم الأطفال في 68 دولة

جنيف/ الخليج 365
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من انقطاع خدمات التطعيم الروتيني للأطفال دون سن العام الواحد، في 68 دولة في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، للمديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في جنيف.
وقالت فور: "نخشى أن يكون فيروس كورونا سببا في التحول بسرعة إلى أزمة تتعلق بحقوق الطفل".
وأفادت أن انقطاع خدمات التطعيم الروتيني للأطفال دون سن العام في 68 دولة في العالم، يمكن أن يتسبب بعواقب قاتلة للأطفال.
وذكرت أن 27 دولة في العالم علقت حملات تطعيم الأطفال ضد الحصبة، و38 دولة علقت حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.
وأضافت المسؤولة الأممية أن 1.8 مليار طفل حول العالم يعيشون في حظر منزلي بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة ضد كورونا.
وأشارت إلى إغلاق المدارس في 153 دولة، الأمر الذي تسبب في إيقاف تعليم 70 بالمئة من الأطفال.وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و262 ألف شخص حول العالم، توفي منهم نحو 337 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و125ألفا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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