قلق أممي إزاء أحكام إعدام أصدرتها محاكم حفتر العسكرية

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء أحكام بالإعدام أصدرتها مؤخرا محاكم عسكرية خاضعة لسيطرة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في مدينتي بنغازي والبيضاء شرقي ليبيا.

وقالت البعثة الأممية بليبيا، في تغريدة على حسابها على "تويتر"، إنه تم إبلاغها بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضاء، دون تفاصيل أكثر.

واعتبرت البعثة الأممية أن أحكام الإعدام تلك "تمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".

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وأضافت: "وما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم".

وأوضحت البعثة الأممية أن تلك الأحكام "صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين".

ومرارا، انتقدت منظمات حقوقية دولية ميليشيات حفتر بارتكاب العديد من الانتهاكات الحقوقية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بالشرق الليبي منذ بضعة سنوات، ومن بينها محاكمات غير قانونية وغير عادلة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.