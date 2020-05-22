اليمن.. طائرة مساعدات أممية تهبط في مطار صنعاء‎

اليمن / الخليج 365

هبطت طائرة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، في مطار العاصمة اليمنية صنعاء، الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين: "وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم (الجمعة) طائرة شحن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، تحمل أكثر من 8 أطنان مساعدات طبية وعلاجية".

وأضافت: "عند وصول الطائرة، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة برش وتعقيم الشحنة.. تنفيذا للقرارات الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في المنافذ الجوية".

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وتأتي المساعدات ضمن إجراءات تقوم بها منظمات إغاثية دولية، للحد من انتشار فيروس كورونا في اليمن الذي يعاني ضعفا حادا بالقطاع الصحي.

وحتى الجمعة، أعلنت الحكومة تسجيل 205 إصابات بالوباء في مناطق سيطرتها، بينها 33 وفاة، و6 حالات تعافي.

فيما تم تسجيل 4 إصابات بالفيروس في محافظات تسيطر عليها جماعة الحوثي، وذلك حتى 18 مايو/ أيار الجاري، دون إعلان حالات جديدة منذ ذلك التاريخ.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.