إسطنبول/الخليج 365 بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد، هاتفياً سبل التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا. وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان سبل التعاون في مكافحة الفيروس، والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأشار البيان إلى أنّ الزعيمين تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وأمير قطر يبحثان سبل التعاون في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.