أردوغان وبرهم صالح يبحثان العلاقات الثنائية

إسطنبول / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره العراقي برهم صالح، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث أردوغان مع صالح العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ومكافحة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.