كورونا.. 14 وفاة بالجزائر والعراق وإصابات بالأردن وليبيا

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في الجزائر والعراق والأردن وليبيا، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 وفيات، و190 إصابة، و194 حالة تعافٍ.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 7 آلاف و918، بينها 562 وفاة، و4 آلاف و254 متعافيا.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة العراقية، أنها سجلت 7 وفيات، و87 إصابة، و49 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و964، منها 147 وفاة، وألفان و532 حالة شفاء.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 إصابة و4 حالات شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 700، منها 9 وفيات، و432 متعافيا.

في السياق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، تسجيل إصابة واحدة، وشفاء 3 حالات.

وأفاد المركز في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72، بينها 3 وفيات، و38 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و237 ألف شخص حول العالم، توفي منهم نحو 336 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و788 ألفا.

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