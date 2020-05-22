السراج لبومبيو: نخوض حربا فرضت علينا

وليد عبد الله / الخليج 365

قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، إن حكومته "تخوض حرباً فُرضت عليها" في إشارة لردها عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وأضاف السراج، وفق البيان، أن الحكومة الليبية "تصد اعتداء (حفتر على طرابلس) أدى إلى نزوح مئات الآلاف وسقوط قتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

من جانبه أكد بومبيو خلال الاتصال، أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، و"الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين" الذي عقد في يناير/كانون ثان الماضي، ودعا إلى وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات.

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وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، وفق البيان، عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك.

ووفق البيان، تطرقت المكالمة للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا في محاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وقبل نحو أسبوع، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن نفوذ حفتر "ينحسر مع كل يوم تستمر فيه المواجهات" بالعاصمة طرابلس.

وشدد الدبلوماسي الأمريكي، على أنه إلى حين يتوافق الليبيون على هيكل سياسي جديد، سيظل اتفاق الصخيرات "والمؤسسات المنبثقة عنه هو الإطار القانوني الوحيد الذي اعترفت به المجموعة الدولية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

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