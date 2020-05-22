"تيكا" التركية تقدم مساعدات لعائلات في طرابلس اللبنانية

طرابلس (لبنان)/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

وزعت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الجمعة، طرودا غذائية لأكثر من ألف عائلة في مدينة طرابلس اللبنانية، بمناسبة شهر رمضان، وفي إطار دعم المواطنين في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب مراسل الخليج 365، جرى تسليم الطرود الغذائية بالتعاون مع بلدية طرابلس شمالي لبنان، ورئيسها رياض يمق، في إطار المساعدات التي تقدمها تركيا للشعب اللبناني.

وقال منسق "تيكا" في لبنان، أورهان أيدن: "تم تسليم حصص غذائية لأكثر من ألف عائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك".

وأشار أيدن، في تصريح للأناضول، أنهم قدموا أكثر من 15 طنًا من المواد الغذائية الأساسية إلى بلدية طرابلس، لتسليمها لألف عائلة محتاجة، وخاصة التي تعاني بسبب التدابير المتخذة في اطار مكافحة الوباء خلال شهر رمضان.

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وأكد أن "تيكا" ستواصل تعاونها مع كافة أطياف الشعب اللبناني والإدارات المحلية في كافة المجالات، لتأكيد وقوف الشعب التركي والجمهورية التركية مع أشقائهم اللبنانيين.

وبشكل متواتر، تقدم "تيكا" التركية مساعدات مختلفة في العديد من المناطق اللبنانية، دعما للجهود المبذولة للتخفيف من آثار أزمة الفيروس التي بدأت تلقي بثقلها على دول العالم.



والخميس، قررت الحكومة اللبنانية تمديد التعبئة العامة في البلاد المتواصلة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 7 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وشملت التعبئة العامة وقف الصلاة في دور العبادة، وإغلاقا تاما للأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى حظر تجوال ليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.