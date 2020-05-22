المالكي: الأردن يسمح بإجلاء الفلسطينيين بالخارج عبر مطاره

أيسر العيس / الخليج 365

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، موافقة الأردن على فتح مطار الملكة علياء الدولي، لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في دول عدة بسبب تبعات كورونا.

وفي تصريح للأناضول، بيّن المالكي أن أعداد العالقين الفلسطينيين في دول العالم "تقدر بالآلاف، لكن لا يوجد رقم محدد".

وأضاف أنه "جارٍ الاتفاق مع الأردن على جميع التفاصيل والترتيبات ومواعيد الرحلات، وسيتم إعلان ذلك وتكاليف كل رحلة، على موقع الوزارة الإلكتروني".

ولفت المالكي إلى "وجود صعوبة في حصر الأعداد، حيث إن كثيرا ممن يعلنون (بدايةً) رغبتهم بالعودة، يقررون (في النهاية) خلاف ذلك".

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وأردف: "لدينا تجربة حية كما حدث مع أعداد الطلبة من غزة والدارسين في مصر، نادوا بترحيلهم وإعادتهم، وعندما تم فتح المعبر في مرحلتين، لم تمر تلك الأعداد المتوقعة".

ولم يصدر تعليق من السلطات الأردنية إزاء ما تحدث به المالكي، حتى ساعة نشر الخبر.

وخلال مايو/ أيار الجاري، دخل أكثر من 2500 فلسطيني، عبر معبر الكرامة الحدودي مع الأردن، على عدة دفعات، في إطار ترتيبات تمت لإجلائهم من دول عديدة.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا بين الفلسطينيين حول العالم إلى 92، إضافة لألف و601 إصابة، وفق الخارجية.

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