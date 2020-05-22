ملعب ميستايا يتحول لمركز لتوزيع الطعام على الأسر المحتاجة

سيفتح ملعب ميستايا أبوابه ليصبح اعتباراً من الأسبوع المقبل مركزاً لتوزيع الأغذية على الأسر والأشخاص المحتاجين، حسبما أعلنت مصادر من نادي فالنسيا الإسباني.
وستعمل منظمة بنك العمل التضامني غير الحكومية، بالتعاون مع برنامج متطوعي كايشا بنك، على توزيع حصص من الأغذية بين مئات الأسر التي طلبت مساعدة.
ويقدم هذه الأطعمة بنك فالنسيا للأغذية، وتجري عملية الطهو عبر مبادرة ‘Chefs for Spain’ (طهاة من أجل إسبانيا) التابعة لمنظمة World Central Kitchen” غير الحكومية للطاهي خوسيه أندريس.
واعتباراً من الأسبوع المقبل سيكون ملعب ميستايا مركزاً لتوزيع هذه المساعدات الغذائية.
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