“مانويل رودريغيز”لا أعرف موعد استئناف الدوري

أكد وزير الثقافة والرياضة الإسباني، خوسيه مانويل رودريغيز، أوريبيس اليوم الجمعة، إنه “لا يعرف موعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم الذي توقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد”.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا القرار في يد وزارة الصحة، التي ستحدد الموعد المناسب لاستئناف النشاط الكروي.

وقال أوريبيس في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة “لا أعرف، وزير الصحة سيحدد الموعد، لدينا جداول زمنية وبروتوكلات ومواعيد محتملة، لكن كل شيء سيعتمد على طبيعة سير الأمور في الأسابيع الحالية وعدم حدوث انتكاسة صحية جديدة”.

ولم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم يوم 12 يونيو (حزيران)، ولكنها لن تمضي قدما في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

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وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة اليوم الجمعة إن “الأندية والمديرين واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى ولكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكناً”.

وأضاف: “التنسيق مع المجلس الإسباني للرياضات والاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون المفتاح”.

وكثيرا ما ذكر تيباس أن يوم 12 يونيو (حزيران) هو اليوم المفضل لاستئناف الدوري، على أن تكون أول مباراة هي الديربي بين أشبيلية وريال بيتيس.