آرسنال يرد لمشجعيه قيمة التذاكر الموسمية

قرر نادي آرسنال رد قيمة التذاكر الموسمية لمشجعيه، بعد تأكد استحالة حضور الجماهير إذا جرى استئناف الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي توقف قبل أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعرض آرسنال عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، رد القيمة المالية للتذاكر الموسمية للجماهير أو منحها تذاكر بديلة لمباريات الموسم المقبل، حال انتهاء أزمة جائحة كورونا.
وأوضح آرسنال “أنه نتيجة للبيانات الأخيرة للحكومة والمناقشات التي تجريها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه نتيجة لجائحة كوفيد- 19 فإن جميع المباريات المتبقية، لنا سواء على ملعبنا أو خارجه في موسم 2019-2020، ستقام خلف الأبواب المغلقة، ودون حضور جماهير”.
وأشار آرسنال إلى أنه سيكشف قريباً عن موعد تجديد التذاكر الموسمية للجماهير لموسم 2020-2021.
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