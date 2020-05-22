الدوري التشيكي يستأنف فعالياته غداً

يستأنف الدوري التشيكي الممتاز لكرة القدم فعالياته غداً السبت، كما هو مخطط بعد التأكد من عدم إصابة أي من لاعبي أو أعضاء الجهاز الفني لفريقي تبليتسه وسلوفان ليبيرتش بفيروس كورونا المستجد.

وخضع جميع لاعبي تبليتسه و سلوفان ليبيرتش، طرفي مباراة السبت، لاختبارات الكشف عن كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية ونفس الحال بالنسبة لطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، بحسب ما ذكره الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وأعلنت رابطة الدوري التشيكي في وقت سابق من الشهر الجاري عن استئناف منافسات المسابقة اعتباراً من غد السبت، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأكدت الرابطة أنه سيجرى استكمال موسم الدوري الممتاز، وكذلك موسم دوري الدرجة الأولى، وذلك اعتباراً من غد السبت.

وجاء ذلك بعد الموافقة من جانب أغلبية أندية الرابطة خلال اجتماعها في براغ على استئناف المنافسات دون حضور جماهير وفي ظل معايير وإجراءات صحية صارمة، على أن يختتم الدوري في منتصف يوليو (تموز).