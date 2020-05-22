ترقية مدير الدفاع المدني بعسير إلى رتبة لواء

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد علي بن عبدالله السعوي مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى رتبة لواء. صحيفة الخليج تتمنى للواء السعوي مزيداً من النجاح والتميز سائلين المولى له ان يسدد خطاه ويمده بالعون والتوفيق . انشر الخبر :

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