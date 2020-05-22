إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة في نطاق بلدية العزيزية بأمانة العاصمة المقدسة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت تجارية وذلك لمخالفتها شروط العمل المستثناة .
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت تجارية ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين .
وقد تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت التجارية و الغذائية ، للتأكد من التزامها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم ، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة .
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