شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تفاصيل العثور على مفقودة المدينة الطفلة «مسك» في مبنى قيد الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في المدينة المنورة، مساء اليوم الجمعة، من العثور على الطفلة “مسك” البالغة من العمر عامين، والتي فُقدت صباح اليوم في حي حمراء أسد.

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وعثرت الجهات الأمنية على الطفلة “مسك” داخل أحد المباني قيد الانشاء، فيما يجري استكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيدًا لتسليمها إلى ذويها.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع “تويتر” ضمن هاشتاق “#مفقودة_المدينة_الطفلة_مسك”، لحظة العثور على الطفلة من جانب فرق الدفاع المدني والأهالي والمتطوعين.

وكان ذوو الطفلة مسك، ناشدوا الجهات المختصة بالبحث عنها بعد اختفائها صباح اليوم الجمعة، بعد خروجها من منزلهم في حي آبار علي، مؤكدين أنها لا تعاني من أي مرض، وأسرتها حاليًا في حالة سيئة جدًا.