شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت»: سداد 119 مليون ريال لـ922 مواطنًا ومقيمًا من المحكومين بقضايا مالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرَّح المُتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأن (922) مواطناً ومقيماً سُدّدت مديونياتهم البالغة أكثر من (119) مليون ريال وذلك عبر خدمة “فرجت” على منصة وزارة الداخلية “أبشر” مع نهاية الأسبوع الثاني من انطلاق الإصدار الثاني من الخدمة.
وقال “متحدث السجون”، إن جميع المسدد عنهم من المواطنين والمقيمين محكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الإقبال من المتبرعين سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات، يعكس أهمية التكاتف والتضامن بين المجتمع ومؤسساته وأفراده.
وأضاف، أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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