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أمر ملكي بشأن عدد من السجناء في البحرين

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ويأتي العفو والإفراج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك حرصا من الملك على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

​وكان الملك قد أصدر تعميما بشأن أيام عطلة عين الفطر في المملكة، وجاء في التعميم "بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية، فيعوض عنه بتمديد العطلة يوماً آخر".

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