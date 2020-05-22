السعودية ودول عربية أخرى تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

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الرياض: اعلنت السعودية مساء الجمعة أن يوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان والأحد هو أول أيام عيد الفطر.

بدورها، أعلنت قطر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين أن الأحد أول أيام عيد الفطر. ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية عن الديوان الملكي والمحكمة العليا أن "السبت هو المكمّل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، والأحد هو عيد الفطر".

يحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي. ويمثل هذا العيد بصفة عامة مناسبة للاحتفالات والتجمعات العائلية. لكن مع استمرار ازمة وباء كوفيد-19 عالميا، دعت أكثرية الدول المسلمة سكانها إلى الحد من اللقاءات والتنقلات.

أما السعودية فقد قررت فرض حظر تجول عاما خلال أيام عيد الفطر، عقب تخفيف تدابير الاغلاق خلال رمضان. والمملكة هي أكثر دول الخليج العربي تضررا، بتسجيلها رسميا أكثر من 67 ألف إصابة و364 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

