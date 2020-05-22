شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى: جميع الأرقام التى تعلن بشأن فيروس "كورونا" صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمي، اليوم الجمعة، أن جميع الأرقام التى تعلن بشأن فيروس "كورونا" صحيحة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع "كورونا" وفتح الجامعات والمدارس.

وقال التميمى - فى مؤتمر عقده اليوم فى كربلاء وأوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "الوزارة جادة لتذليل المعوقات التى حالت دون افتتاح مستشفى الإمام الحسن المعروفة بالمستشفى التركي".

وطمأن التميمى المواطنين قائلا "جميع أرقامنا التى تعلن من قبلنا حول عدد الإصابات بفيروس كورونا هى صحيحة"، مضيفا "أننا اتخذنا قرارًا ممكن أن نتعايش مع كورونا ويتم اتخاذ الوقاية وتفتح الدوائر والجامعات والمدارس".

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وأوضح أن نتائج اختبارات (كورونا) بإشراف منظمة الصحة العالمية وليس للوزارة شيء تخفيه.. وتابع قائلا "أننا نسعى لزيادة عمليات الفحص لتصل لعشرة آلاف فحص باليوم للسيطرة عليه".

وفى سياق متصل، تم اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى جانب الكرخ من بغداد، وتم نقلهم جميعًا إلى الحجر الصحي.

فيما أعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" توزعت بواقع إصابة واحدة فى قضاء المقدادية، وواحدة فى منطقة الهويدر، وحالة فى قضاء بعقوبة، وطفل فى منطقة خان اللوالوة ملامس لمصاب بالمنطقة.