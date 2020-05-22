شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تخصيص قروض وأراضى سكنية للمواطنين بقيمة 5.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مدينة دبي، قروض وأراضي سكنية للمواطنين في مدينة دبي بقيمة 5.6 مليار درهم، على أن يتم توزيعها ومنحها للمواطنين عقب عيد الفطر المبارك مباشرة.

وكتب حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليار درهم.. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة.. مستمرين في العمل.. مستمرين في بناء الوطن.. مستمرين في بناء حياة أفضل للجميع.. وكل عام وأنتم بخير".

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وترأس حاكم دبى، منذ ايام، الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشيرا إلى أن 70 مليون شخص من 108 دولة استفادوا من المبادرات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ترأست الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. أعمالنا للسنة السابقة: 200 مشروع إغاثي ومعرفي وصحي .. 70 مليون مستفيد في 108 دول .. 124 ألف متطوع .. مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله .. ولفريق عملي الإنساني .. شكرا لكم ".

وعلى جانب آخر، وجّه حاكم دبي، بمنح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ، ومدتها عشر سنوات، لمجموعة قوامها 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، في بادرة تقدير للجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية لاسيما منذ بداية أزمة فيروس كوفيد-19، وما قدموه من نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني من خلال مسؤوليتهم المباشرة عن تقديم الراعية الطبية للمصابين، ولما أبدوه من تفانٍ وإنكار للذات في الاضطلاع بمهامهم والقيام بعملهم على الوجه الأكمل ضمن خطوط الدفاع الأولى لمواجهة الفيروس والتصدي له والحد من انتشاره ضمن العديد من المواقع.