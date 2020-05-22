شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الشؤون الإسلامية» يوجّه المؤذنين بترديد التكبيرات «يوم العيد» في الجوامع والمساجد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة؛ تعميمًا للمؤذنين بترديد التكبيرات في يوم العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية في الجوامع والمساجد؛ إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم.
وأوضحت وزارة “الشؤون الإسلامية” على حسابها في “تويتر” أن ترديد التكبيرات “من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد، مع التأكيد بعدم إقامة الصلاة وفقًا للإجراءات الاحترازية”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير «الشؤون الإسلامية» يوجّه المؤذنين بترديد التكبيرات «يوم العيد» في الجوامع والمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.