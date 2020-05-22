شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الشؤون الإسلامية» يوجّه المؤذنين بترديد التكبيرات «يوم العيد» في الجوامع والمساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة؛ تعميمًا للمؤذنين بترديد التكبيرات في يوم العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية في الجوامع والمساجد؛ إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم.

وأوضحت وزارة “الشؤون الإسلامية” على حسابها في “تويتر” أن ترديد التكبيرات “من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد، مع التأكيد بعدم إقامة الصلاة وفقًا للإجراءات الاحترازية”.