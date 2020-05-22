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وفي بيان، نشرته "رويترز" قالت الحكومة إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل في مقترح البنوك وبعض مواطن الاختلاف.
وأضاف البيان أن "الحكومة ستستمر في التواصل مع الجمعية ومستشاريها للبحث عن حلول للأزمة".
وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على أمل الحصول على تمويل بنحو عشرة مليارات دولار. ويتطلع إلى حوالي 11 مليار دولار أخرى من مانحين آخرين.
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وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وسط نقص في السيولة حال دون حصول المدخرين على ودائعهم إلى حد كبير. كما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والبطالة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في مقالة نشرها عبر "واشنطن بوست" اليوم الجمعة: إن "هناك مخاطر من حدوث أزمة غذاء كبرى، وأن العديد من اللبنانيين قد يجدون صعوبة في المستقبل القريب في توفير تكلفة رغيف الخبز".
وتتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على مساعدات على أساس خطة إنعاش تعمل على تحديد الخسائر الهائلة التي يتكبدها النظام المالي اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هو موقف الحكومة اللبنانية من مقترح المصارف لـ"لمساهمة في حل الأزمة"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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