مصر تعلن غدا السبت متتما لشهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.
وستحتفل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعيد الفطر يوم الأحد.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، أنه نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في كافة مناطق المملكة، فإن أول أيام عيد الفطر الأحد.
وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية في الإمارات أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.
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