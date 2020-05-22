شكرا لقرائتكم خبر عن 5380 متطوعًا فى مبادرة للدراجات الهوائية للتوعية من كورونا بدبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مبادرة جديدة تهدف إلى التوعية والوقاية من فيروس كورونا، شهدت دبى إقبال كبير على مبادرة شارك مع فرق الدراجات الهوائية، التي شهدت تطوع 5380 فردا من 21 جنسية خلال 4 أيام، وذلك للمساهمة في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فايروس كورونا "كوفيد 19".





وذكرت شرطة دبى، عبر صفحتها بموقع فيس بوك :"أشاد العقيد محمد أهلي نائب مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي، بالأقبال الكبير للتسجيل في مبادرة "شارك مع فرق الدراجات الهوائية" الهادفة إلى فتح المجال أمام الراغبين في التطوع ضمن فرق الدرجات الهوائية الشرطية، وذلك للمساهمة في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فايروس كورونا".

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وأكملت شرطة دبى، أن الإقبال على التسجيل عكس مدى الحرص من قبل المتطوعين على خدمة الوطن والعمل الخيري والإنساني من أجل التوعية بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكداً أن المتطوعين سيتم تأهيلهم من خلال محاضرات تثقيفية لنشر التوعية.

وحول اشتراطات المشاركة، أكد النقيب المهندس خليفة محمد الروم مدير منصة شرطة دبي للتطوع، أنها تتمثل في تمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة لقيادة الدراجة الهوائية، وحيازة دراجة هوائية.

واستطرد، أن الاشتراطات أيضا تتمثل في حيازة المتطوع لشهادة خلو من فيروس كورونا، وملابس موحدة وارتداء خوذة السلامة، مبينا أنه سيكون هناك مشرف ونائب مشرف وفريق عمل متكامل يحرص على سلامة المتطوعين في كل منطقة اختصاص، وسيتم توفير سترة شرطة للمتطوعين ومعدات وقاية، ومُسعف، ودورية صيانة للدراجات.