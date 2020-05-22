شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. أول أيام عيد الفطر السعيد فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المكلفة بتحرى رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية فى الإمارات، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال سلطان بن سعيد البادى الظاهرى وزير العدل الإماراتى رئيس اللجنة- فى بيان صدر مساء اليوم- إن اللجنة وبعد التحرى ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التى جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وعليه فإن غدا السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأحد الموافق 24 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

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ورفع وزير العدل الإماراتى وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهانى والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، سائلين المولى- عز وجل- أن يحفظ رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ سلطان بن سعيد البادى الظاهرى شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر السعيد.