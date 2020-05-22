شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: غدا المتمم لشهر رمضان المبارك والأحد أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية ، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان عدد كبير من الدول الإسلامية، وبينها السعودية، وأندونيسيا، وماليزيا ، قد أعلنوا أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد أول أيام العيد.