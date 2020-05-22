شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الأردن يوافق على فتح المطار لإجلاء رعايانا العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية والمغتربين الأردنى أيمن الصفدي، أبلغه بصدور موافقة المملكة الأردنية بفتح مطار الملكة علياء الدولى لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين من المواطنين والطلبة فى العديد من الدول.

وشدد المالكى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على أنه جارى الاتفاق مع الأشقاء فى الأردن على جميع التفاصيل والترتيبات ومواعيد الرحلات، وسيتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة بشكل مركزى على صفحة الوزارة.

وأعرب باسم فلسطين عن شكره وتقديره للأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، على هذه المكرمة، التى تعبر عن مواقف المملكة الثابتة والداعمة لقضايا الشعب الفلسطينى فى كافة المحافل.