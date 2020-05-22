الصحة السعودية تكشف تطورات مهمة لمحاصرة كورونا عبر "مصل الدم"

وأعلن الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات "كوفيد-19"، "مراقبة فيروس كورونا المستجد من خلال البلمرة الجزيئية"، مشيرا إلى أن "التوسع مستمر في هذه الخطوة"، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل".

وتحدث العالي عن الدراسات المخبرية على مصل الدم لمعرفة وجود أجسام مضادة والقدرة المناعية التي تتكون، قائلا: "هذا يتم.. له برنامج ضمن برامج تقدمها الوزارة، ضمن الحزم الوقائية والاحترازية والتحكمية للسيطرة على الوباء في المملكة".

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 67719، في حين بلغت حالات التعافي 39003، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 364 حالة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، و2963 حالة تعافٍ، خلال الـ24 الساعة الماضية.