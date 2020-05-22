تونس... نفاد الكمامات الجراحية لدى المزودين

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" عن رئيس النقابة التونسية، قوله لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي، اليوم الجمعة، بأنه قد نفدت الكمامات الجراحية ذات الاستعمال الوحيد المسعرة بـ 500 مليم عند المزودين بالجملة وفي جل الصيدليات الخاصة.
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ومن المنتظر إعلام وزارة التجارة بنفاد الكمامات الجراحية من أجل توفير الكميات اللازمة من هذا الصنف من الكمامات المدعمة في الصيدليات، إضافة إلى تزويد السوق بالكمامات المتعددة الاستعمال، مشيرا إلى أن الكمامات المتعددة الاستعمال أصبحت تباع في عديد المحلات غير الصيدليات في ظل وفرة الطلب عليها وارتفاع أسعار الكمامات الجراحية ورغم عدم التأكد من مدى استجابتها للشروط الصحية.
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