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مصرع 57 شخصا فى حادث سير فى شمال دارفور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 57 شخصا مصرعهم وجُرح أكثر من 20 آخرين، فى حادث سير على طريق "نيالا- الفاشر" فى شمال دارفور (غرب السودان).

واصطدم حافلة كانت تُقل الضحايا، مع شاحنة قادمة من جنوب دارفور، ونتج عن التصادم القوى انقلاب السيارتين واحتراقهما، ما خلف عددا كبيرا من الضحايا.

وهرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وعدد كبير من الأهالى إلى موقع الحادث لإنقاذ الجرحى.

 

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