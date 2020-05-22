شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية تكشف تفاصيل الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة السودانية، أنها ستكثف تواجدها بالمستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطوارئ، إثر الاعتداء على الأطقم الطبية فى مستشفى أم درمان.

وكشفت الشرطة السودانية تفاصيل الاعتداء في بيان جاء فيه أن "الكادر الطبي بقسم حوادث مستشفى أم درمان تعرض يوم الأربعاء لاعتداء من قبل مرافقي مريض توفي لاحقا ونتج عن ذلك إصابات متفاوتة، وخلال القبض على الجناة أصيب شرطي".

وأضافت: "تم الاتفاق على تعزيز قوة الشرطة بالمستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطوارئ مع وجود قيادة برتبة مناسبة، كما تم التأمين على وجود القوة داخل أقسام الطوارئ والإصابات، مع العمل على تأمين قوة إسناد عند الضرورة".

وأكدت الشرطة السودانية أنها ستعمل على إنفاذ القانون، داعية المواطنين وذوي المرضى والمرافقين خلال هذه الظروف الاستثنائية، للانصياع لتوجيهات الكوادر الطبية وعدم التعدي على الأشخاص والممتلكات، ما يعرض المعتدي للمساءلة القانونية.