شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 5 إرهابيين جراء عملية أمنية فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الجمعة، مقتل خمسة إرهابيين بعملية أمنية بمنطقتى أم تليل ومطيبية فى صلاح الدين.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن "قوة من الفرقة الثامنة التابع إلى لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين رصدت سيارة تحمل عناصر إرهابية فى منطقة أم تليل - مطيبيجة، وعند اقترابهم تم قصفهم بصاروخ حراري".

وأضاف، أن "الصاروخ أدى إلى مقتل أربعة من العناصر الإرهابية وإحراق العجلة وتم إخبار القوة بوجود أحد العناصر الإرهابية من جهة منطقة العيث يحمل رمانة هجومية تم ملاحقته وإطلاق النار عليه وقتله".