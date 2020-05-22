شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

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أكدت وزارة الصحة الجزائرية أن الوفيات السبع الجديدة سجلت في كل من ولاية تيارت، الجزائر، تيبازة، سطيف، فسنطينة ومعسكر، مشيرة لتسجيل 194 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليترفع بذلك العدد الاجمالي لحالات الشفاء بالفيروس الى 4256.

كما أوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الوفيات ارتفع إلى 582 حالة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 7918.