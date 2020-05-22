"الصحة السعودية": تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة فى المملكة إلى 67719 حالة. وذكرت "الصحة السعودية" - فى بيان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالى عدد المتوفين إلى 364 حالة.. مشيرة إلى تسجيل 2963 حالة تعافي؛ ليصبح إجمالى عدد المتعافين 39003 حالات.

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