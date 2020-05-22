"تيكا" التركية تقدم 34 طنا مساعدات لمحتاجين في السودان

الخرطوم / الاناضول

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، 34 طنا من المساعدات الغذائية لألفي عائلة محتاجة بولاية "كسلا" السودانية، على الحدود الأريترية، بمناسبة شهر رمضان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به منسق "تيكا" في العاصمة السودانية الخرطوم "بلال أوزدان"، للأناضول، الجمعة.

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وأوضح "أوزدان" أن بعض الأسر، وخاصة اللاجئين الموجودين في المناطق الحدودية، تعاني من صعوبات في تأمين المواد الغذائية نتيجة حظر التجول المفروض في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأكد أوزدان أن 34 طنا من الطرود الغذائية تم تسليمها لألفي أسرة أريترية تعيش في مخيمات للاجئين بولاية كسلا.

وأشار إلى أن "تيكا"، التي تنفذ لأول مرة هذه السنة مشروعا من أجل اللاجئين الأريتريين، ستضع على جدول أعمالها مستقبلا مشاريع قائمة على التعاون الإنمائي الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.