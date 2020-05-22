الجيش العراقي يعلن مقتل 5 من "داعش" في صلاح الدين

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل 5 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن قواته "رصدت سيارة تحمل على متنها 4 من مسلحي داعش بمنطقة مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين".
وأضاف البيان أن "قوات الجيش أطلقت صاروخا حراريا على السيارة، ما أسفر عن تدميرها ومقتل المسلحين الأربعة".
من جهة أخرى، أعلن الجيش مقتل مسلح خامس من التنظيم الإرهابي بمنطقة "العيث" شرقي المحافظة نفسها، حسب البيان ذاته.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالي (شرق)، المعروفة في البلاد باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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