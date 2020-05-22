ثوار طرابلس: مليشيا حفتر انهارت بالكامل‎

طرابلس/ الخليج 365

قالت غرفة "ثوار طرابلس"، الموالية للجيش الليبي، الجمعة، إن مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، "انهارت بالكامل بعد بسط قوات الجيش سيطرتَها على أغلب المناطقِ".

وغرفة "ثوار طرابلس" هو تجمع داعم للجيش الليبي، يضم أكبر الكتائب الأمنية بالعاصمة طرابلس (غرب)، وأهمها "كتيبة ثوار طرابلس" و"النواصي".‎

وفي بيان مصور، نقلته قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أضافت غرفة "ثوار طرابلس" أن ليبيا ستستمر، بعد دحر مليشيا حفتر بالكامل، في عملية البناء على يد الرافضين لحكم العسكر والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

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وخلال الأيام القليلة الأخيرة، حقق الجيش الليبي العديد من الانتصارات على الأرض، وطرد ميليشيا حفتر من عدة مدن وبلدات.

وبعد سيطرة الجيش الليبي على مدينتي صرمان وصبراتة، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، وقبلهما مدينة غريان عاصمة الجبل الغربي (100 كلم جنوب طرابلس) لم يبق سوى مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) من مدن غلاف العاصمة خاضعة لسيطرة حفتر.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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